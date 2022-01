O jovem de 20 anos já tem passagens pelo crime e veio de São José do Rio Preto para traficar

publicado em 29/01/2022

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um traficante vindo de Rio Preto em flagrante com drogas e um revólver calibre 38 (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu um traficante, na noite de sexta-feira (28), no bairro Pró-Povo. O jovem de 20 anos já tem passagens pelo crime e veio de São José do Rio Preto para traficar maconha e cocaína.De acordo com a ocorrência, a equipe da Força Tática fazia patrulhamento pela zona Norte quando encontrou o indivíduo em atitude suspeita, no momento em que saia de uma casa abandonada, ao perceber a movimentação dos policiais ele tentou fuga e em seguida foi pego.Em revista pessoal foram localizadas várias porções de maconha, dezenas de porções de crack, duas munições intactas de revólver calibre 38, bem como dinheiro vindo do tráfico.De acordo com a ocorrência, ele é reincidente no crime de tráfico, oriundo da cidade de São José do Rio Preto. Em diligência na casa abandonada onde o mesmo saiu, foram localizadas mais porções de maconha, um tablete da mesma droga a fracionar e três munições intactas de revólver calibre 38.O criminoso foi encaminhado à Central da Polícia Civil, sendo autuado, permanecendo preso à disposição da Justiça.