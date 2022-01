A família morreu na hora em uma batida com uma caminhonete na BR-262

publicado em 26/01/2022

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, na delegacia de Campo Grande(Foto: Reprodução/Notícias do Cerrado)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brPai, mãe e filho de Votuporanga morreram em um acidente entre um carro de passeio e uma caminhonete na BR-262, região de Ribas do Rio Pardo, cidade que fica a 97 km de Campo Grande, por volta das 16 horas da terça-feira (25).De acordo com as informações, a colisão envolveu uma caminhonete Toyota Hilux conduzida por um motorista de 37 anos, que seguia no sentido Água Clara a Ribas do Rio Pardo e um Renault Kwid, onde estava a família e transitava no sentido contrário.As vítimas foram identificadas como o casal Ailton Lemes de Oliveira, de 67 anos, Darcy Neves de Oliveira, de 71 anos, e o filho do casal, Wellington Neves de Oliveira, de 41 anos, que eram moradores de Votuporanga, no bairro Vila Ana. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento, a funerária local ainda aguarda para fazer a remoção.Ainda de acordo com o registro policial, marcas na pista apontam que a caminhonete avançou na pista contrária, possivelmente em uma ultrapassagem, momento em que colidiu frontalmente contra o Renault Kwid.O local onde ocorreu o acidente possui faixa contínua e é proibida a ultrapassagem no trecho. Após a batida, os dois veículos foram parar fora da pista. Todas as três pessoas da mesma família morreram no local.Wellington que dirigia o veículo e Ailton que estava no banco do passageiro ao lado, morreram presos nas ferragens. E, mesmo com o cinto de segurança, Darcy que estava no banco de trás, foi arremessada para fora do veículo, devido à violência da colisão. Os três ocupantes do carro de passeio faziam o uso do cinto de segurança.O condutor da caminhonete foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e posteriormente encaminhado a Campo Grande, para exames complementares. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, na delegacia da cidade.