Advogado criminalista formado pela Universidade de São Paulo, foi um dos mais longevos deputados da Alesp, dedicando 36 anos consecutivos ao Parlamento Paulista

publicado em 09/01/2024

Campos Machado dedicou 36 anos consecutivos ao Parlamento Paulista (1987-2023) (Foto: Alesp)

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo emitiu nota lamentando, com profundo pesar, o falecimento do ex-parlamentar Antônio Carlos Campos Machado.

Campos Machado, como era conhecido, faleceu na manhã do último sábado (6), aos 84 anos. Advogado criminalista formado pela Universidade de São Paulo, foi um dos mais longevos deputados da Alesp, dedicando 36 anos consecutivos ao Parlamento Paulista (1987-2023).

Nesse período, trabalhou em mais de 4 mil iniciativas legislativas, com quase 300 leis aprovadas, algumas delas de repercussão nacional, tais como a gratuidade no transporte público estadual para pessoas acima de 60 anos, lei da liberdade religiosa, lei de acesso às praias para pessoas com deficiência, entre outras.

Recentemente, Campos Machado se filiou ao PSD (Partido Social Democrático). Antes, foi presidente estadual do Avante e, durante décadas, o principal líder do PTB em São Paulo.