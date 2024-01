As inscrições, que não garantem vaga, começaram ontem.

publicado em 04/01/2024

Terminou na manhã de ontem a saga dos pais que tentam uma vaga no SAB (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

Após três dias e três noites, terminou na manhã de ontem a saga dos pais que buscam vagas para seus filhos estudarem na Escola Estadual Professora Sarah Arnoldi Barbosa, o popular SAB, em Votuporanga. As inscrições, que não garantem vaga, começaram ontem.

Quem ficou na fila de domingo (31) até ontem foi Fabiano César Pavão. “Cheguei no último dia do ano, fizemos a virada aqui, estou em quarto lugar e estamos na expectativa de conseguir essa vaga”, contou. Ele observou que o SAB é a melhor escola estadual do município e também da região, por isso escolheu tentar essa vaga para o sexto ano para seu filho.

Fabiano sabe que mesmo ficando três dias e três noites, a vaga não é garantida, mas ele acredita que surgirão oportunidades para o sexto ano. “Estamos com boas expectativas e com fé em Deus que vai dar certo”, acrescentou.

Questionado se faria tudo novamente, o pai não titubeou. “Valeu a pena e se fosse preciso, eu ficaria de novo para tentar uma vaga para meu filho aqui no SAB”, destacou.

A Escola Estadual Professora Sarah Arnoldi Barbosa sempre tem grande procura por vagas, porém é impossível atender todos. Em busca de uma oportunidade para seus filhos, pais passaram o réveillon na fila para tentar uma vaga.

A diretora da escola, Jussara Silveira Cardoso de Leão, explicou que não é a unidade que seleciona os alunos que irão estudar lá. A seleção é feita automaticamente pelo sistema de matrícula. “Os alunos que estão no quinto ano são encaminhados à escola por geolocalização, há um número de vagas oferecidas para o sexto ano que são preenchidas no primeiro momento dessa forma. A matrícula desses alunos iniciou no mês de dezembro”, explicou.