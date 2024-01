O jogador afirmou que foi vítimas de ofensas racistas por parte de um torcedor da Votuporanguense na Arena Plínio Marin

publicado em 26/01/2024

Zagueiro Guizão (Foto: Divulgação/Instagram)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm jogador do Grêmio Prudente relatou que foi vítima de ofensas racistas por parte de um torcedor da Votuporanguense na Arena Plínio Marin, na partida de estreia das duas equipes no Campeonato Paulista da Série A3, na noite de quarta-feira (24).O zagueiro Guizão usou as redes sociais para falar sobre a situação. “Hoje, no jogo contra o Club Atlético Votuporanguense, fui vítima de ofensas racistas proferidas por um torcedor rival. Essa não foi a primeira e nem a última vez que acontece comigo no meio do futebol. Torcer, pegar no pé, isso é normal. Destilar ódio por motivos raciais é crime! E não fere o atleta, fere o ser humano! Não é um sentimento de tristeza, é de revolta! Até quando? Que a justiça seja feita! E o autor, punido! Eu vou até o fim contra você, racista!”, relatou.O CAV, por meio de nota, informou que teve conhecimento da situação através da imprensa e repudiou a ação. Edilberto Fiorentino, o Caskinha, presidente da Pantera, ligou para atleta do Prudente para se desculpar. “Quero reafirmar que você pode contar comigo e com a Votuporanguense, que repudia e condena qualquer ato de racismo”, escreveu o dirigente da Alvinegra na postagem de Guizão. O clube de Votuporanga pretende reforçar as ações de conscientização contra o racismo.