A atleta amadora Karina Franzin fez bonito na 98ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre no último domingo

publicado em 03/01/2024

A votuporanguense Karina Franzin durante a 98ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marques

A 98ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, realizada no domingo (31), em São Paulo, foi especial para uma votuporanguense de 35 anos, moradora do bairro Pozzobon: Karina Franzin é o nome da fera. Ela simplesmente ficou em primeiro lugar na categoria feminina no pelotão geral.

Para se ter dimensão do tamanho da conquista, a São Silvestre do ano passado teve 12.811 mulheres inscritas, portanto Karina venceu quase 13 mil adversárias. A largada do pelotão geral ocorreu 8h, ou seja, 20 minutos depois das corredoras de elite.

A votuporanguense fez os 15 quilômetros do percurso em um tempo de 58 minutos e 54 segundos. “O meu sentimento é de dever cumprido, como se tudo que fiz este ano tenha dado certo. Valeram a pena os treinos exaustivos”, disse à reportagem do jornal A Cidade.

A alegria da conquista tem mais um grande motivo. Com a vitória, a atleta amadora se classificou para disputar a São Silvestre desse ano no pelotão de elite. “Sinto gratidão em saber que estarei na elite de uma corrida tão tradicional. Eu sempre assisti, mas nunca imaginei estar lá”, sorriu Karina. Os cálculos dos tempos mostram que se a corredora de Votuporanga tivesse largado na elite, teria ficado na 18ª colocação, portanto na frente de 12 atletas daquele pelotão.

Formada em educação física e fisioterapia, Karina dá aulas de corrida e trabalha com idosos na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. “Nós colhemos o que plantamos. Chegarei lá [na corrida deste ano] com esforço e mérito meu e se Deus permitir”, finalizou.