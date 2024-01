A ideia é colocar os equipamentos no cruzamento da via com as avenidas Deputado Áureo Ferreira, Sebastião Vaz de Oliveira e Horácio dos Santos

publicado em 25/01/2024

Professor Djalma solicitou à Prefeitura que instale semáforos no prolongamento da avenida Mario Pozzobon (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O vereador Professor Djalma (Podemos) apresentou na Câmara Municipal de Votuporanga, durante a primeira sessão ordinária do ano, uma indicação onde solicita a instalação de um conjunto de semáforos no prolongamento da Avenida Mário Pozzobon, que foi inaugurado no ano passado. A ideia é colocar os equipamentos no cruzamento da via com as avenidas Deputado Áureo Ferreira, Sebastião Vaz de Oliveira e Horácio dos Santos.

O local, segundo o parlamentar, já teve vários registros de acidentes de trânsito, vários deles até repercutidos na imprensa local. Na solicitação, Djalma pede que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, realize estudos para viabilizar melhorias no local

“O cruzamento se tornou muito movimentado, principalmente agora com os jogos de futebol da Votuporanguense na Arena Plínio Marin e crescimento populacional daquela região. Minha solicitação visa garantir a segurança no tráfego de veículos, principalmente durante os horários de pico. Vale ressaltar que tal medida deve ser concretizada por representar os anseios de nossa população, permitindo assim, a gestão participativa e democrática da cidade em face dos atos do governo local”, destaca o vereador.

Em suas justificativas, Djalma destaca que o tráfego de veículos aumentou consideravelmente nas vias públicas de Votuporanga nos últimos anos, fato que requer investimentos constantes por parte do Poder Público Municipal.

Reforço