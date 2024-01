Atuar com três defensores não é retranca, é o que apontam os especialistas

publicado em 26/01/2024

(Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Muitos torcedores da Votuporanguense acharam que o técnico do CAV, Rogério Corrêa, foi “retranqueiro” ao escalar três zagueiros na estreia de anteontem contra o Grêmio Prudente, oportunidade em que a Alvinegra perdeu por 2 a 0 na estreia do Campeonato Paulista da Série A3.

Na partida disputada na Arena Plínio Marin, a primeira oficial jogada à noite no estádio, o treinador alvinegro optou em jogar com Rocha, Taison e Felipe, portanto, três defensores, o que desagradou muitos torcedores. A pergunta então é: três atrás é jogar defensivamente? E a resposta é não. Atuar com três defensores não é retranca, é o que apontam os especialistas. Quando se escala uma equipe assim, o objetivo é liberar mais os laterais, portanto para tentar atacar mais pelos lados, onde, geralmente, se consegue romper mais facilmente as linhas defensivas. Além disso, na fase ofensiva, normalmente o beque com melhor qualidade de passe tem liberdade para criar mais.

Alguns times que tiveram sucesso podem ser usados como exemplos. Aliás, a última vez que o Brasil foi campeão do Mundo, em 2022, a equipe de Luiz Felipe Scolari jogava com três zagueiros (Lúcio, Edmilson (ou Anderson Polga) e Roque Júnior) e nem por isso a Seleção era chamada de retranqueira. Pelo contrário, Cafu e Roberto Carlos tinham mais liberdade para subir. O técnico Muricy Ramalho foi tricampeão brasileiro com o São Paulo utilizando três atrás, e o time tricolor jogava muito bem. Existe até uma “campanha” entre os tricolores, com camiseta e tudo, com o lema “três zagueiros é vida”.