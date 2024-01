Na comissão técnica, o clube de Itaquaquecetuba conta com o ex-jogador de futebol Willian Baiano, campeão da Segunda Divisão do Campeonato Paulista em 2012 pela Votuporanguense

publicado em 19/01/2024

Baiano é membro da comissão técnica do Aster Itaquá, time sensação da Copinha (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marques

Criado há 10 meses, o Aster Itaquá é a sensação da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. O time, que já eliminou o bicampeão Palmeiras, enfrenta o Flamengo na noite de hoje pelas quartas de final da competição. Na comissão técnica, o clube de Itaquaquecetuba conta com o ex-jogador de futebol Willian Baiano, campeão da Segunda Divisão do Campeonato Paulista em 2012 pela Votuporanguense.

Willian de Oliveira Fernandes dos Santos, de 41 anos, nasceu em Itabuna-BA e jogava como meia. Na conquista da Alvinegra, ele era o capitão. Atualmente é gerente de captação de futebol do Aster Itaquá, fazendo parte da comissão técnica do clube-empresa.

Aparentemente, Baiano tem boas recordações dos tempos de CAV, já que as fotos dos seus perfis nas redes sociais são de sua passagem pela equipe de Votuporanga. A reportagem do jornal A Cidade tentou contato com o ex-jogador, mas não obteve resposta até o fim desta edição.

Invicto, predestinado e histórico. O Aster Itaquá continua escrevendo uma história bonita e inédita na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em jogo realizado anteontem, com uma tarde de muito sol em Itaquaquecetuba, a equipe venceu por 2 a 1, de virada, o Atlético Guaratinguetá e está nas quartas de final do campeonato.

Embalado por mais de 3,7 mil pessoas que mais uma vez lotaram o Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, o time entrou inspirado para a vitória, mas saiu atrás no placar com um gol sofrido aos 18 minutos do primeiro tempo.

Com pressão e domínio na maior parte do jogo, o Aster não desistiu do placar e aos 47 minutos do primeiro tempo, em uma cobrança de escanteio, o zagueiro e xerife Vitão balançou as redes com um cabeceio que empatou a partida.