Números ainda não são oficiais, mas a diretoria da Votuporanguense acredita que recebeu e o maior público da história da Arena

publicado em 16/01/2024

(Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Votuporanga “parou” para acompanhar a entrega das obras de iluminação da Arena Plínio Marin, no último sábado (13). Milhares de pessoas, dos quatro cantos do município, lotaram as arquibancadas e deram um verdadeiro show de solidariedade, já que a entrada ‘custou’ 1kg de alimento não perecível, que serão destinados a famílias carentes do município.

Os números ainda não são oficiais, mas a diretoria da Votuporanguense acredita que recebeu o maior público da história da Arena Plínio Marin, que foi inaugurada em 2016. Funcionários do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria Municipal de Esportes trabalharam o dia inteiro, ontem, na contagem dos alimentos, mas ainda assim não foi possível estimar o número exato de torcedores, diante da grande quantidade de donativos.

A cerimônia de inauguração foi acompanhada por lideranças empresariais, autoridades municipais, como o prefeito Jorge Seba (PSD), o vice-prefeito Cabo Valter e vereadores e estaduais, como os deputados Carlão Pignatari (PSDB) e Fausto Pinato (PP), além de Nayara Canato, que representou o deputado Luiz Carlos Motta, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos e o vice-presidente da FPF, o ex-jogador Mauro Silva, dentre outros.

“É uma emoção muito grande para todos nós ver a nossa Arena lotada assim. Essa obra, aliás, tem justamente esse objetivo, proporcionar à nossa população a oportunidade de poder acompanhar a nossa Votuporanguense em horários mais apropriados. Estamos muito orgulhosos e só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, e depois a todos que se envolveram nesse projeto”, disse o prefeito Jorge Seba (PSD).

Quem também não escondeu a emoção com a entrega da obra foi o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari. Ele também já foi presidente da Votuporanguense e sabe o quanto essa obra será importante para a cidade e para o clube.

“A gente fica muito emocionado, principalmente de ver nossa Arena lotada assim. Votuporanga merece, a nossa população merece e tenho certeza que todos irão desfrutar muito bem dessa conquista tão importante para a nossa cidade”, destacou Marcello Stringari.

Já o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, elogiou as estruturas de Votuporanga e da Votuporanguense e afirmou que, a partir de agora, o torcedor irá observar a diferença no clube que irá brigar, em sua visão, por algo maior.

“Um clube que tem um privilégio, um equipamento desses, ele vai sair na frente de outras cidades. Hoje em dia, no futebol moderno, o equipamento tem que ter os mesmos investimentos do antigo, ninguém faz um time com um estádio simples e acanhado. Você precisa de investimentos, a Votuporanguense vai começar a brigar por algo maior”, pontuou.

Evento

Tudo foi planejado nos mínimos detalhes e antes da bola rolar para o amistoso entre a Votuporanguense e o Mirassol (saiba mais na página 7), a Prefeitura preparou uma verdadeira festa para receber os torcedores. Do lado de fora da Arena foi montada uma praça de alimentação com os food trucks e a Banda Zequinha de Abreu se apresentou para os torcedores que estavam na fila para entrar no estádio.

Já do lado de dentro, uma megaestrutura de som e iluminação foi preparada para dar um clima especial antes dos refletores da Arena serem acesos de forma oficial. Teve show da Pantera (mascote do CAV) e muita festa com DJ e animadores, que colocaram o público para dançar e até fazer a famosa “OLA”.

Após um breve cerimonial, um “totem” com os disjuntores foi colocado no centro do campo, onde o prefeito Jorge Seba e as pessoas que desligaram as luzes do antigo Estádio Plínio Marin (o jornalista João Carlos Ferreira, Claudião Craveiro – representado pelo filho Claudinho – Melão, ex-diretor do CAV e Marcello Stringari) se juntaram às autoridades municipais, estaduais e da Federação Paulista de Futebol para acenderem as luzes ao fim da contagem regressiva.