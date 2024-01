Entre os dias 13 e 20 de janeiro, a cidade será palco de partidas disputadas entre equipes da região e jovens talentos exibindo suas habilidades no campo

publicado em 05/01/2024

A abertura oficial do torneio está marcada para o dia 13 de janeiro com show de Dárcio Henrique (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O ano de 2024 começa com uma energia esportiva em Pontes Gestal com a tão aguardada Copa do Interior de Futebol de Base. Entre os dias 13 e 20 de janeiro, a cidade será palco de partidas disputadas entre equipes da região e jovens talentos exibindo suas habilidades no campo.

A abertura oficial do torneio está marcada para o dia 13 de janeiro, e para tornar o momento ainda mais celebrativo, a Praça da Matriz receberá o cantor Dárcio Henrique, que promete agitar a todos com seu show a partir das 20h30. Uma experiência para os amantes do futebol e da música.

No dia 14, o campo se tornará o centro das atenções, ao abrigar jogos e exibições surpreendentes de habilidades por parte dos jovens atletas. A comunidade é convidada a vivenciar de perto o verdadeiro espírito esportivo e a apoiar as promissoras estrelas do futuro.