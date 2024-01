Goleiro da Votuporanguense conversou com a reportagem do jornal A Cidade sobre a preparação do CAV para a A3

publicado em 05/01/2024

Goleiro João Paulo em treinamento da Votuporanguense no campo da Ferroviária (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

No auge da forma física e com a bagagem de atuar em nove clubes, o goleiro João Paulo é mais um homem de confiança do técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa, para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3.

João Paulo Borges Sales tem 27 anos é canhoto e passou por Osasco (sub-15 e sub-17), Palmeiras (sub-19 e sub-20), São José dos Campos, Inter de Santa Maria, Caldense, Mirassol, Taubaté, Hercílio Luz e Marília, última equipe antes de chegar na Alvinegra.

O arqueiro contou que a preparação é muito forte. “Estamos nos preparando com todo gás e já de olho na primeira partida. A gente sabe que na estreia é importante sairmos com a vitória, para já começar bem. Mas procuramos dar um passo de cada vez, então vamos focar na preparação”, comentou em conversa com a reportagem do jornal A Cidade.

Na avaliação dele, os atletas estão entendendo bem as instruções do técnico Rogério Corrêa e dos demais membros da comissão técnica. O atleta destacou ainda o bom trabalho realizado na parte física, que é extremamente importante no futebol. “Então estamos nos preparando bem e também formando um grupo. Acredito que estamos no caminho certo”, acrescentou.

João Paulo já trabalhou anteriormente com o preparador de goleiros do CAV, Vinícius Zarpelao, na Caldense e no Marília, assim como já atuou sob o comando do técnico Rogério Corrêa no Marília. “Então é uma comissão técnica que eu trabalhei junto e isso facilita o trabalho”, falou.

Nesses menos de 20 dias até a estreia, o goleiro espera que o grupo siga se preparando fisicamente, mas também mentalmente. “É importante que façamos uma boa preparação para estrear bem e fazer um grande campeonato”, concluiu.

O Campeonato Paulista da Série A3 de 2024, que começa no dia 24 de janeiro, terá mudanças no formato. A novidade para esta edição é que a segunda fase será disputada em mata-mata, também chamada de playoffs. O CAV estreia contra o Grêmio Prudente, na Arena Plínio Marin, às 19h30.

CAV – Agenda da semana