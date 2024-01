A entrada no estádio será a doação de um quilo de alimento não perecível, com exceção de sal e macarrão, ou R$ 10

publicado em 11/01/2024

A iluminação da Arena Plínio Marin será inaugurada neste sábado (13) (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brAlém de histórico e divertido, participar da noite de inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin, neste sábado (13), é um momento solidário. A entrada no estádio será a doação de um quilo de alimento não perecível, com exceção de sal e macarrão, ou R$ 10. Tudo será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a troca pelos ingressos começou nesta quinta-feira (11) e nesta sexta-feira (12), das 9h às 17h, na Arena e também na Poly Sport, localizada na rua Amazonas, 3.147, no Centro da cidade. No dia do jogo, neste sábado (13), a troca será somente no estádio, momentos antes da partida.Segundo informações da Votuporanguense, as atividades antes do confronto contra o Mirassol começam às 18h30, com a “Fan Fest”, organizada pela Secretaria de Esportes e Lazer e pelo CAV. Será um "aquecimento" para o momento histórico de inauguração da iluminação. A população poderá conferir a apresentação musical da Banda Zequinha de Abreu e o espaço gastronômico com a presença de feirantes e food trucks com os mais variados tipos de comidas. Haverá ainda homenagem dos Memorialistas da cidade. A abertura dos portões está marcada para as 19h15, e a bola rola às 20h.A obra de iluminação complementar do estádio teve início no ano passado para contemplar o lado onde ainda não havia recebido a melhoria. Com investimento de cerca de R$ 700 mil, foram instaladas quatro novas torres, totalizando 64 refletores de LED de 1.200 watts de potência cada um, o suficiente para deixar o espaço habilitado para receber jogos noturnos do Campeonato Paulista, atendendo às exigências de capacidade de iluminação determinadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF).