publicado em 25/01/2024

Técnico Rogério Corrêa (Foto: A Cidade)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brDepois de uma estreia frustrante com derrota na Arena, o que deu esperanças aos torcedores da Votuporanguense foram as chances criadas pela equipe após os gols tomados. Pelo menos foi como avaliou a partida o técnico Rogério Corrêa, que disse que a equipe precisou tomar um gol para reagir.O treinador do CAV falou com exclusividade nos microfones da Cidade FM, ontem após o jogo, detalhou sobre como é complicado uma estreia e disse que o elenco não conseguiu criar nos primeiros 30 minutos.“Toda estreia é complicada e realmente nos primeiros 15 minutos, até tomar o primeiro gol nós não conseguimos criar e jogar. Faltou um pouquinho de aproximação, a jogada era pelos lados e depois que a gente tomou o gol conseguimos criar quatro chances de gol claras. Sendo que duas defesas, dois milagres do goleiro. No começo do segundo tempo também duas chances que poderiam ter empatado ou virado o jogo”, disse ele.Rogério destacou que a sua fala no intervalo foi sobre a reação após tonar os gols e como tudo se deu na partida.“Minha fala no vestiário foi essa, que precisou a gente tomar o gol para poder jogar, o nossos zagueiros começou a jogar, o nosso ataque começou aproximar e aparecer. Então não precisa disso, a gente sabe que é estreia, acho que os 30 primeiros ruins com o gol de bola parada e depois no meio que a gente virou um time ofensivo, criamos chances”, completou ele.Ainda ele avaliou que após as substituições, os atletas que entraram mudaram totalmente o jogo, mas justamente para essa personalidade de aparecer aproximar. “Criamos várias chances de gols que acabamos não fazendo, ai no segundo tempo era fatal e normal, mas a bola bateus na mão do jogador, o árbitro perguntou ao bandeira ao meu lado, que não sabia”, relatou.Apesar do resultado em casa, o técnico demonstrou ânimo ao dizer que aos poucos tudo se encaixa e ainda valorizou o trabalho de Ademir Fesan, técnico do Grêmio Prudente.“Agora é sair de cabeça erguida pegamos uma equipe bem treinada que está junto há um ano, um ano e pouco, valorizar a equipe do Fesan e lógico procurar ajustar para a próxima rodada”, finalizou.