publicado em 04/01/2024

Gabriel Barcos, o Pirata, em treinamento da Votuporanguense no campo da Ferroviária (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

No primeiro teste da Votuporanguense nessa preparação para o Campeonato Paulista da Série A3 de 2024, contra o sub-20 do Tanabi, chamou a atenção da torcida a performance do centroavante Gabriel Barcos, apelidado de Pirata. O jogador teve somente duas boas oportunidades de marcar e não desperdiçou. O jogo terminou em 2 a 2.

Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, o jogador falou sobre o período de preparação com o CAV. Questionado se o faro de gol está em dia, ele respondeu que sim. “Tá em dia, e espero continuar assim no restante da pré-temporada, já que temos alguns amistosos, e principalmente seguir fazendo gols na Série A3”, falou.

Barcos lembrou que o centroavante vive de gols, portanto é preciso estar sempre preparado para concluir as jogadas. “Estou sabendo me posicionar muito bem dentro da área e preciso estar bem atento para fazer os gols quando as chances aparecerem”, contou.

Na visão do atleta, o primeiro mês de preparação foi muito positivo, com diversos tipos de trabalho nesse período. “Está muito bom. Todo mundo está se respeitando e buscando seu espaço. Foi um mês muito desgastante, mas tivemos essas folgas de final de ano e agora voltamos com força total para seguir com a preparação”, comentou.

O jogador passou as folgas de Natal e de Ano Novo com a família, na cidade de Bauru. “Fiquei com meus familiares. Temos que dar valor à família enquanto temos”, disse.

O Campeonato Paulista da Série A3 de 2024, que começa no dia 24 de janeiro, terá mudanças no formato. A novidade para esta edição é que a segunda fase será disputada em mata-mata, também chamada de playoffs. Em 2024, os oito melhores disputam da seguinte forma: o primeiro colocado joga contra o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro enfrenta o sexto e o quarto melhor classificado duela contra o quinto. Os clubes com melhores campanhas decidem em casa, sem nenhuma vantagem. Em caso de empate, a decisão será em cobrança de pênaltis. O CAV estreia contra o Grêmio Prudente, na Arena Plínio Marin, às 19h30.





CAV – Agenda da semana