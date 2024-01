O treinador Rogério Corrêa conversou com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7 sobre a preparação para a A3

publicado em 11/01/2024

Técnico Rogério Corrêa orienta o lateral-direito Vinícius em treino da Votuporanguense (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A Votuporanguense segue em ritmo forte de preparação para o Campeonato Paulista da Série A3. O treinador da equipe, Rogério Corrêa, destaca que o CAV vem melhorando a cada jogo, porém lembra que os resultados dos amistosos são o que menor importa. Sábado (13), a Alvinegra enfrenta o Mirassol na inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin.

Em conversa com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7, o técnico analisou como importante o duelo contra o Linense, no último sábado. “A cada jogo a gente vem crescimento, vemos que as ideias estão sendo colocadas dentro de campo, e a cada jogo está melhorando”, observou.

Sobre as formações táticas do jogo-treino em Lins, o comandante alvinegro explicou que a ideia é ter variações, porque elas serão necessárias no decorrer da Série A3. “Fizemos um bom primeiro tempo contra o Linense, usamos uma formação com três zagueiros e a nossa ideia é procurar diversificar nessa parte tática, jogar com linha de três, com linha de quatro para estarmos preparados para o campeonato”, falou.

Na segunda etapa contra o Elefante da Noroeste, o esquema foi com linha de quatro, tática usada quando o CAV fez seu gol na derrota por 2 a 1. “É importante que os jogadores entendam os princípios de cada posição, de cada formação e isso foi importante”, acrescentou.