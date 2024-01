O evento de inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin não decepcionou dentro de campo e a Pantera venceu

publicado em 16/01/2024

O centroavante Gabriel Barcos, o Pirata, fez os dois gols da vitória da Votuporanguense (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Marques

A noite do último sábado foi especial para os amantes do futebol em Votuporanga. Com expectativas altas, o evento de inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin não decepcionou e todos saíram contentes: torcida e o treinador da Votuporanguense, Rogério Corrêa. No primeiro jogo noturno do estádio, a noite foi do artilheiro Gabriel Barcos, o Pirata, que fez os dois gols da vitória contra o Mirassol por 2 a 1.

A Pantera começou a partida com João Paulo (c); Taison, Felipe Costa e Rocha; Vinícius Baracioli, Edson, Igor Pimenta, Adriano Luiz e Frank; Nando e Wendel Júnior. Portanto, um esquema com três zagueiros. O primeiro tempo do confronto foi bastante truncado, chegando a ter até um desentendimento entre atletas, algo que foi logo contido. No início do duelo, o Mirassol teve um gol anulado por impedimento, o que fez a torcida alvinegra comemorar.

O lance de maior perigo foi da Pantera, aos 40 minutos. Após cruzamento do lado esquerdo, o lateral-direito Vinícius Baracioli, ex-Mirassol, cabeceou e a bola bateu no travessão de Muralha. A primeira etapa terminou em 0 a 0.

No segundo tempo, o CAV fez duas alterações e abandonou a formação com linha de três. O centroavante Barcos entrou no lugar do zagueiro Taison e o meia Bady substituiu o ponta Adriano Luiz.

Na primeira boa oportunidade, o Pirata abriu o placar, aos 8 minutos. Vinícius Baracioli deu bom passe para o atacante, que, dentro da área, do lado direito, cortou o defensor e tocou de esquerda na saída de Wanderlei: 1 a 0.

Após o gol os visitantes tentaram pressionar e quase empataram aos 17 minutos em boa cobrança de Danielzinho, mas que foi defendida pelo goleiro Gabriel Barbato, mandando para escanteio. Na cobrança do corner, o zagueiro Luiz Otávio subiu alto e cabeceou para as redes: 1 a 1.

O gol da vitória saiu de pênalti. Aos 29 minutos a bola foi levantada na área, Barcos dominou, tirou um defensor e ao tentar se livrar do outro, caiu. O árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, o Pirata tocou rasteiro, no canto direito do goleiro Vanderlei, que pulou para o outro lado. E o placar final ficou assim: 2 a 1 para a Alvinegra.

Análise

Em conversa com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7 logo após o duelo, o técnico do CAV, Rogério Corrêa, analisou positivamente o confronto. “Fizemos um bom jogo. Salientar, que independente do resultado, a importância é que tudo que a gente treina foi colocado em campo. Seja na formação que nós começamos o primeiro tempo ou a outra que esteve no segundo, nós sempre buscamos a vitória”, comentou.

O comandante alvinegro parabenizou os atletas por todo trabalho apresentado em campo e novamente frisou que o resultado é o menos relevante no momento. “Importante é saber que a gente tem um grupo, valorizar o grupo que independente do resultado, a gente trocou todo mundo nos dois amistosos, colocando todo mundo para jogar”, acrescentou.

Rogério observou que o Campeonato Paulista da Série A3 será longo, por isso a importância de ter um elenco forte e com todos os atletas prontos para entrar a qualquer momento. “Os seis primeiros jogos vão ser diretos, em um prazo curto de dias, então a gente vai precisar de trocas e é importante todo mundo fazer o que fez hoje aqui”, falou.

