Times da região entraram em campo nesta sexta-feira (12) pelo principal torneio das categorias de base do Brasil

publicado em 13/01/2024

Novorizontino avançou na Copinha (Foto: Gustavo Ribeiro/Grêmio Novorizontino)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brPela segunda fase da Copa de São Paulo de Futebol Júnior, em jogos disputados nesta sexta-feira (12), dois times da região se despediram da principal competição das categorias de base do Brasil e um avançou.A partida entre Tanabi e Athletico-PR terminou em 1 a 1 no tempo normal, e nas penalidades a equipe do Paraná levou a melhor por 4 a 1. Já o Mirassol não foi páreo para o Grêmio e foi goleado por 4 a 1.Por sua vez, o Grêmio Novorizontino derrotou o Botafogo por 2 a 0 e avançou. O Tigre vai enfrentar o Tiradentes, do Piauí, na terceira fase do torneio, neste domingo (14), às 14h15.