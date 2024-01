A ação aconteceu na cidade de Fernandópolis no dia de anteontem e motivou atletas profissionais e amadores no evento

publicado em 16/01/2024

O evento, que aconteceu anteontem, às 8h, movimentou atletas profissionais e amadores de 21 municípios (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O 16º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), com sede em Fernandópolis, celebrou seu aniversário de maneira saudável e integrada à comunidade local com a realização da “1ª Corrida e Caminhada”. O evento, que aconteceu anteontem, às 8h, movimentou atletas profissionais e amadores de 21 municípios, em uma manhã de esporte, lazer e confraternização.

A largada e chegada da corrida tiveram como cenário a avenida Líbero de Almeida Silvares, nº 3105, em frente à sede do Batalhão. A competição contou com a participação de atletas de renome, incluindo o maratonista Altobeli Silva, um dos principais representantes do esporte no Brasil, que prestigiou o evento e acompanhou a competição.

Atletas inscritos foram orientados a retirar os kits da corrida a partir das 6h30, nas dependências do próprio Batalhão. A programação teve início às 8h com a corrida de 5km, seguida pela caminhada às 8h05 e, para encerrar, a corrida Kid’s às 9h30. Ao término das provas, houve a cerimônia de premiação, reconhecendo os destaques em diversas categorias.