No pelotão geral, a atleta ficou em 374. Já na categoria de 55 a 59 anos, ficou em 19º lugar com o tempo de uma hora, 25 minutos e 11 segundos

publicado em 04/01/2024

Eliete Aparecida Guilherme da Silva ficou em 19º na sua categoria (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Outra votuporanguense que participou da 98ª edição da Corrida de São Silvestre foi Eliete Aparecida Guilherme da Silva, atleta amadora bastante ativa e que participa de diversas provas em Votuporanga e região.

No pelotão geral, a atleta ficou em 374. Já na categoria de 55 a 59 anos, ficou em 19º lugar com o tempo de uma hora, 25 minutos e 11 segundos. “Foi uma grande satisfação participar de uma corrida tão importante”, comentou Eliete. A São Silvestre do ano passado teve 12.811 mulheres inscritas.

Na elite, a queniana Catherine Reline, de apenas 21 anos, foi a bicampeã da prova, completando os 15 km de trajeto por São Paulo em 49min54s. Entre os homens, Timothy Kiplagat Ronoh, também do Quênia, venceu com 44min52s. Tanto no masculino quanto no feminino, o melhor brasileiro ficou em sexto: Johnatas Oliveira, entre os homens, e a angolana naturalizada brasileira Felismina Cavela, que correu a São Silvestre pela primeira vez, entre as mulheres.