Na primeira partida oficial à noite na Arena Plínio Marin, a Votuporanguense perdeu para o Grêmio Prudente na estreia da A3

publicado em 24/01/2024

CAV e Grêmio Prudente jogaram na Arena Plínio Marin (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom um bom público, o CAV até jogou melhor no segundo tempo, mas foi derrotado por 2 a 0 para o Grêmio Prudente na noite desta quarta-feira (24), na Arena Plínio Marin, na estreia do Campeonato Paulista da Série A3. O público foi de 3.319 e a renda de R$ 44.340.O primeiro lance de perigo foi dos visitantes. Aos 12 minutos, Rodrigo Andrade tentou cruzar rasteiro pelo lado esquerdo e a bola bateu na trave. Aos 24, mais uma bola na trave do CAV. Após cobrança de falta central, o zagueiro Taison desviou contra a própria meta e quase faz contra. Aos 29, Marcondele arriscou de longe e João Paulo espalmou para escanteio.Aos 36 minutos, o Prudente abriu o placar. Após cobrança de escanteio pelo lado direito, a bola foi cabeceada, a zaga da Alvinegra rebateu e ela sobrou nos pés de Luquinha, que tocou rasteiro no canto direito de João Paulo: 1 a 0.O CAV quase empatou aos 39, quando Vinícius Baracioli bateu lateral dentro da área, Edson cabeceou e Luiz fez grande defesa. Aos 43, em lance muito parecido, Vinícius mais uma vez cobrou lateral, Edson cabeceou e Luiz novamente defendeu. Aos 49, depois de cruzamento do lado esquerdo a bola caiu nos pés de Vinícius Baracioli que chutou por cima do gol. O primeiro tempo terminou em 1 a 0 para o Prudente.Aos 2 minutos da segunda etapa, a Alvinegra começou pressionando. Depois de cruzamento do lado esquerdo, o zagueiro Felipe cabeceou e Luiz espalmou. Aos 20, Pimenta levantou e Bady cabeceou por cima do gol. Aos 27 mais uma boa chance da Pantera. Kayky cruzou da direita e Adriano Luiz bateu de primeira por cima do gol.O Prudente fez o segundo depois de rebatida e que, segundo os jogadores e comissão técnica do CAV, a bola teria batido não mão do jogador do Grêmio. A jogada seguiu, João Paulo defendeu e a bola sobrou para Luquinha tocar para o gol vazio: 2 a 0.O próximo jogo da Alvinegra será sábado (27), às 15h, contra o Suzano, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, casa do adversário. A rádio Cidade FM 94,7 transmite a partida ao vivo.