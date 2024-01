A rádio Cidade FM 94,7 transmite a estreia da Votuporanguense ao vivo no primeiro jogo oficial à noite na Arena

publicado em 24/01/2024

O polivalente Wendel Júnior conversou com a reportagem do jornal A Cidade (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

Começa hoje a caminhada da Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A3 de 2024. O palco da estreia será a Arena Plínio Marin e o adversário, o Grêmio Prudente. O confronto está marcado para as 19h30 e existe a expectativa do estádio receber um bom público em seu primeiro jogo oficial à noite.

Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, o atacante Wendel Júnior revelou que é grande a expectativa para o duelo de hoje. “Fizemos uma excelente pré-temporada, o Rogério [Corrêa] vem implantando as ideais dele e nós estamos acolhendo muito bem nos treinamentos e nos amistosos, então a expectativa é muito alta, tanto nossa quanto da torcida”, comentou.

O atleta elogiou bastante a forma de trabalhar do técnico Rogério Corrêa. De acordo com o jogador, o treinador do CAV desenvolveu um excelente trabalho desde o primeiro dia de apresentação em 27 de novembro. “São quase dois meses de muitos trabalhos intensos, produtivos e com bastante qualidade”, contou.

Sobre o adversário, ele contou que comissão técnica e atletas vem estudando o Grêmio Prudente para traçar a melhor estratégia na estreia. Versátil, Wendel explicou que pode jogar em três posições: meia, extremo (atacante de lado de campo, também chamado de ponta) e centroavante. “A torcida pode esperar muitas finalizações, vontade e determinação”, garantiu.

O adversário

Assim como a Votuporanguense, o Grêmio Prudente acumulou quase dois meses de pré-temporada. Os trabalhos, sob o comando de Ademir Fesan, tiveram início em 27 de novembro. De lá para cá, foram seis testes. O último deles foi realizado no dia 17 de janeiro, quando os prudentinos venceram o Penapolense por 1 a 0.

“Cada competição iniciada é um orgulho para mim. É como se fosse a primeira. Ansiedade sempre vai bater, é uma ansiedade boa, de estar jogando uma competição novamente, vestindo a camisa de um clube que me deu oportunidade. Estou preparado, nossa equipe toda está. Tenho certeza de que vamos começar com o pé direito”, disse o goleiro Luiz. O treinador Ademir Fesan não revelou o time que começa a partida de hoje.

Ingressos