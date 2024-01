O grupo inspecionou as obras propostas pela Federação Paulista de Futebol para a adaptação da Arena para a A3

publicado em 10/01/2024

Entre as melhorias destacam-se a acessibilidade, reforma do gramado, cabines de imprensa e camarote para a diretoria visitante (Foto: Rafa Bento/CAV)

O Clube Atlético Votuporanguense recebeu uma visita ilustre de autoridades locais, na manhã de ontem, incluindo o Prefeito Municipal de Votuporanga, Jorge Seba, o Secretário de Esportes Marcello Stringari, o Secretário de Obras Salvador Castrequini, o jornalista João Carlos Ferreira e o empresário José Carlos Melo. Acompanhados pelo presidente do CAV, Edilberto Fiorentino (Caskinha), o grupo inspecionou as obras propostas pela Federação Paulista de Futebol para a adaptação da Arena Plínio Marin para o Campeonato Paulista Sicredi A3 2004.

Entre as melhorias destacam-se a acessibilidade, reforma do gramado, cabines de imprensa e camarote para a diretoria visitante, atendendo às exigências da FPF. O prefeito Jorge Seba aproveitou a ocasião para gravar um vídeo convidando a população para a inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin, durante o jogo entre Votuporanguense e Mirassol, agendado para o próximo sábado (13) às 19h30, na Arena. O ingresso para o evento será um quilo de alimento não perecível ou R$10,00, revertido para o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga-SP.

Durante a visita, o prefeito Jorge Seba anunciou o andamento das obras de asfaltamento da rua paralela à Arena Plínio Marin, destacando que a mesma estará pronta para receber profissionais, torcedores e amantes do futebol no sábado. Ele também revelou que convidou as personalidades que desligaram a iluminação do antigo estádio Plínio Marin para participar do ato simbólico de acionamento da iluminação da nova Arena. Dentre os convidados, estavam o empresário e jornalista João Carlos Ferreira, o radialista Cláudio Craveiro, o empresário José Carlos Melo e o secretário Marcello Stringari.