O adversário da tarde de hoje é o América de Rio Preto; expectativa de que o treinador Rogério Corrêa dê pistas do time titular

publicado em 17/01/2024

Treinador Rogério Corrêa durante o jogo do último sábado contra o Mirassol (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

Depois de vencer o Mirassol no último sábado, a Votuporanguense entra em campo novamente na tarde de hoje, às 15h, no Teixeirão, em São José do Rio Preto, contra o América. Será o último teste do CAV antes da estreia no Campeonato Paulista da Série A3 na próxima quarta-feira (24), diante do Grêmio Prudente, na Arena Plínio Marin.

Existe a expectativa sobre quem serão os 11 iniciais do confronto de hoje para saber se o treinador Rogério Corrêa vai dar pistas da equipe titular para o primeiro jogo da A3. Contra o Mirassol, a Pantera iniciou a partida com João Paulo (c); Taison, Felipe Costa e Rocha; Vinícius Baracioli, Edson, Igor Pimenta, Adriano Luiz e Frank; Nando e Wendel Júnior. Portanto, um esquema com três zagueiros.

Na segunda etapa, o técnico fez duas alterações e abandonou a formação com linha de três atrás. O centroavante Barcos entrou no lugar do zagueiro Taison e o meia Bady substituiu o ponta Adriano Luiz.

A equipe de Votuporanga completará hoje os quatro testes antes da A3. No primeiro jogo-treino, disputado no campo da Ferroviária, a Alvinegra empatou por 2 a 2 contra o time sub-20 do Tanabi que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O confronto teve três tempos, e o centroavante Gabriel Barcos, o Pirata, fez os gols do CAV.

Já contra o Linense, em Lins, os votuporanguenses perderam por 2 a 1. Wendel Júnior fez o gol da Pantera. Comissão técnica e jogadores afirmaram que um dos gols do adversário foi irregular por questão de impedimento. Por fim, na inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin, a Pantera venceu o Mirassol por 2 a 1 com dois gols de Barcos.