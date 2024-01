O Pirata, lamentou o resultado de 2 a 0 para o Grêmio Prudente na noite de ontem na Arena Plínio Marin

publicado em 25/01/2024

Centroavante Gabriel Barcos (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm entrevista à rádio Cidade FM logo após o jogo, o centroavante Gabriel Barcos, o Pirata, lamentou o resultado de 2 a 0 para o Grêmio Prudente na noite de ontem na Arena Plínio Marin, na estreia da Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A3.“Não era o resultado que a gente esperava, porque a gente sabe o que podemos fazer, mas infelizmente cometemos erros que não podem ser cometidos nessa divisão”, declarou. O jogador, porém, disse que numa competição assim não existe tempo para lamentar. “Agora é focar no próximo jogo para buscarmos um bom resultado”, acrescentou.Questionado sobre a dificuldade de sair para o jogo no primeiro tempo, Barcos respondeu que o CAV começou tentando estudar o adversário e até conseguiu pressionar, mas o goleiro ado Grêmio Prudente fez boas defesas. “Não temos tempo para lamentar, então vamos buscar o resultado no próximo jogo”, concluiu.