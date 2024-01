Com casa cheia, a Votuporanguense venceu o Mirassol na noite de inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin

publicado em 13/01/2024

Barcos fez os gols da vitória (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO CAV venceu o Mirassol em amistoso na noite deste sábado (13) que marcou a inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin. O centroavante Gabriel Barcos, o Pirata, que entrou na segunda etapa, fez os 2 gols da vitória.O primeiro tempo do confronto foi bastante truncado, chegando a ter até um desentendimento. No início do duelo, o Mirassol teve um gol anulado por impedimento, o que fez a torcida alvinegra comemorar.O lance de maior perigo foi da Pantera, aos 40 minutos. Após cruzamento do lado esquerdo, o lateral-direito Vinícius, ex-Mirassol, cabeceou e a bola bateu no travessão. A primeira etapa terminou em 0 a 0.Na segunda etapa, o CAV fez algumas alterações e quem entrou foi o centroavante Gabriel Barcos, o Pirata, que na primeira boa oportunidade, abriu o placar para os donos da casa. Ele recebeu dentro da área, do lado direito, cortou o defensor e tocou de esquerda na saída de Wanderlei: 1 a 0.O Mirassol empatou após cobrança de escanteio pelo lado direito. Após cabeçada, Luiz Otávio tocou para as redes: 1 a 1. Na sequência, em dividida dentro da área o arbitro marcou pênalti para a Alvinegra. O Pirata no canto direito do goleiro e definiu o placar: 2 a 1.