O secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, conversou com o A Cidade sobre os trabalhos na Arena

publicado em 06/01/2024

Jogadores treinaram à noite para testar iluminação da Arena (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

O dia 13 de janeiro promete ser histórico para o esporte de Votuporanga. É que após uma longa espera, será inaugurada a iluminação da Arena Plínio Marin, em um jogo amistoso contra o Mirassol.

Em conversa com o jornal A Cidade, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, contou que a Arena está passando por uma série de benfeitorias, uma vez que, além da inauguração da iluminação, a Votuporanguense está prestes a estrear no Campeonato Paulista da Série A3.

O gramado do estádio está sendo melhorado. “Estão sendo retiradas algumas falhas, e acredito que em mais uma semana o gramado estará 100%”, contou o secretário. No final do ano passado, uma praga atacou a grama da Arena.

As arquibancadas estão sendo pintadas e numeradas conforme exige o Estatuto do Torcedor. As cabines de imprensa estão sendo reformadas para atender melhor as necessidades dos veículos de comunicação. “Também estamos fazendo manutenção de toda iluminação interna, dos corredores, dos banheiros e demais áreas para que tudo fique certo para recebermos a torcida”, explicou.

Do lado de fora, a Secretaria de Obras está asfaltando a rua e construindo uma rotatória. “Nossa intenção com todos os trabalhos é fazer com que o torcedor tenha mais comodidade nos jogos noturnos da Votuporanguense, tendo em vista que vamos inaugurar os refletores dia 13”, observou Marcello.

O secretário destacou que a iluminação da Arena será um grande marco da gestão Jorge Seba. “Nosso prefeito não mede escorços para proporcionar conforto e qualidade para a nossa população. Isso é um pedido de muitos anos da nossa torcida, desde 2016 quando o estádio foi inaugurado, e agora o Jorge vai inaugurar. Então esperamos a presença de todos neste dia 13”, concluiu.