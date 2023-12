Treinos físicos, táticos e técnicos são realizados diariamente visando a campanha no Campeonato Paulista da Série A3

publicado em 21/12/2023

Elenco da Alvinegra vem trabalhando forte para fazer uma boa campanha no Paulista (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

A Votuporanguense está a todo vapor nos preparativos para o Campeonato Paulista da Série A3, que tem início marcado para o dia 24 de janeiro de 2024. A equipe tem investido em treinamentos intensivos visando uma boa performance na competição.

Na última segunda-feira, os jogadores focaram na parte física durante os treinos realizados no campo da Ferroviária. Já na terça-feira (19), o trabalho foi direcionado para aspectos táticos e técnicos, no mesmo local. Ontem, a Pantera intensificou os treinamentos, dedicando-se novamente às habilidades técnicas e táticas, também na Ferroviária.

Na tarde de hoje, às 16h, o treinamento técnico etático será no campo do Clube dos 40. Uma etapa importante dos preparativos acontece amanhã, às 9h, quando o CAV enfrenta o time sub-20 do Tanabi em seu primeiro amistoso preparatório. O Tanabi, que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior, promete um bom desafio, testando pela primeira vez a capacidade do time votuporanguense antes do início da Série A3.

Após o amistoso, os jogadores do CAV serão liberados para aproveitar a folga de Natal e descansar em meio à intensa preparação. O retorno aos treinamentos está programado para terça-feira (26).

O treinador Rogério Corrêa e a comissão técnica têm enfatizado o compromisso do grupo em fazer uma boa campanha na Série A3. Com uma preparação rigorosa, as expectativas são boas, faltando mais de um mês para o início do torneio.

Na primeira fase do Paulista, as 16 equipes se enfrentam em turno único, rebaixando as duas últimas e classificando as oito mais bem colocadas às quartas de final. A partir desta fase a competição se dá em disputas eliminatórias diretas, com jogos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.