A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela da A3 na tarde desta segunda-feira (11)

publicado em 11/12/2023

CAV estreia em casa (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Federação Paulista de Futebol divulgou na tarde desta segunda-feira (11) a tabela do Paulistão A3. A competição tem início previso para 24 de janeiro, uma quarta-feira, e decisão marcada para 28 de abril, um domingo. Ao todo, são 21 rodadas com 16 cidades envolvidas na competição. A Votuporanguense estreia na Arena Plínio Marin, às 20h, contra o Grêmio Prudente.Na primeira fase, as 16 equipes se enfrentam em turno único, rebaixando as duas últimas e classificando as oito mais bem colocadas às quartas de final. A partir desta fase a competição se dá em disputas eliminatórias diretas, com jogos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.Bandeirante x São CaetanoVotuporanguense x Grêmio PrudenteCatanduva x Desportivo BrasilRed Bull Bragantino II x MatonenseRio Preto x MaríliaItapirense x EC São BernardoSertãozinho x União SuzanoUnião São João x Lemense