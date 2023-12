De quebra, ele obteve mais um recorde brasileiro, superando a sua própria marca, tendo agora dois recordes nacionais na categoria até 13 anos

Yago Fernando, atleta que representa a escola Enny Tereza Longo Fracaro, e o professor Márcio Fukuiama (Foto: Arquivo Pessoal)

Yago Fernando, atleta que representa a Escola Estadual Enny Tereza Longo Fracaro, conseguiu vencer duas provas na final nacional dos Jogos Escolares Brasileiros Paralímpicos, que aconteceram no início do mês no Centro Paralímpico Brasileiro, localizado na cidade de São Paulo. De quebra, ele obteve mais um recorde brasileiro, superando a sua própria marca, tendo agora dois recordes nacionais na categoria até 13 anos.

Treinado pelo professor Márcio Fukuiama, Yago venceu as provas de salto em distância, com incríveis, 2,73 metros (recorde brasileiro), e a prova de 60 metros com o tempo de 17,56 segundos. Ele ainda é detentor da marca nacional, na prova de 150 metros, com o tempo de 56,24 segundos, tempo obtido em setembro na fase regional Sul/Sudeste da mesma competição.

Muito emocionado com a conquista, o professor Márcio Fukuiama agradeceu ao apoio de toda a comunidade votuporanguense, que foi mobilizada para oportunizar a participação do atleta, e de toda a equipe Paralímpica da escola, única representante da Diretoria de Ensino da região e composta por cerca de 20 atletas Paralímpicos.