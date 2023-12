Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, o comandante alvinegro disse que conta com a presença do torcedor

publicado em 14/12/2023

Treinador Rogério Corrêa em treino da Votuporanguense no campo da Ferroviária Rafa Bento/CAV

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Após a divulgação da tabela do Campeonato Paulista da Série A3, o jornal A Cidade fez questão de ouvir o treinador da Votuporanguense, Rogério Corrêa, sobre a estreia dia 24 de janeiro contra o Grêmio Prudente.

Na visão do treinador, estrear em casa é importante porque o time já começa o torneio ao lado do seu torcedor. “Eu tenho certeza que a torcida vai nos apoiar, nos ajudar. É um jogo difícil, complicado, contra uma equipe que acabei enfrentando agora na Copa Paulista e que manteve mais de 60% do elenco para A3, portanto tem entrosamento”, comentou.

O comandante da Alvinegra observou que o Grêmio Prudente vem buscando esse acesso e tem um orçamento maior do que o do CAV, porém dentro de campo tudo se iguala. “No jogo, aquela equipe que tiver mais vontade, mais determinação e mais comprometimento com as ideias de jogo vai vencer, e a gente espera que seja o nosso time”, falou.

O técnico ressalta a importância de fazer bons jogos na Arena Plínio Marin – o CAV terá sete partidas em Votuporanga e oito fora. “Dos sete em casa, é importante vencermos a maioria”, apontou. Recordando a passagem pela Votuporanguense em 2021, ele lembrou que naquela oportunidade a Pantera fez uma ótima campanha em seus domínios, o que resultou na terceira colocação. “O fator casa é importante. Como eu falei também na última entrevista com você, o nosso torcedor não se fez presente naquele ano por causa da pandemia, então agora a gente tem certeza de que nossa torcida vai estar perto nos apoiando, nos ajudando e a gente fazendo de tudo para conquistar as vitórias”, disse.

A intenção de Rogério é focar no jogo a jogo. “Como sempre falei, cada jogo será uma decisão para buscar os nossos objetivos dentro da competição”, acrescentou. A Série A3 tem início previso para 24 de janeiro, uma quarta-feira, e decisão marcada para 28 de abril, um domingo. Ao todo, são 21 rodadas com 16 cidades envolvidas na competição. A Votuporanguense estreia na Arena Plínio Marin, às 20h.