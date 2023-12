Competição ocorrerá nos dias 16 e 17 de dezembro, em Belém (PA); atleta está em busca de arrecadar recursos necessários para ajuda de custo

publicado em 05/12/2023

A pequena skatista Ana Flor Campoli Audi está prestes a levar o nome de Votuporanga para o Brasil em uma competição no Pará (Foto: Divulgação)

A pequena skatista Ana Flor Campoli Audi está prestes a levar o nome de Votuporanga para o Brasil. Ela foi classificada para representar o Estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro Sub-12 de Street organizado pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk). A competição ocorrerá nos dias 16 e 17 de dezembro, em Belém (PA).

A Prefeitura de Votuporanga auxiliará a atleta na alimentação, hospedagem e no transporte até São Paulo, no entanto, a pequena está em busca de arrecadar recursos para a passagem aérea até Belém, além de outras ajudas de custo necessárias para confirmar a sua participação no evento. Nas redes sociais dela têm mais informações sobre como ajudar: @anaflor.sk8

Considerada uma promessa no skate feminino, Ana Flor está acostumada a subir em pódios. Entre os últimos resultados, destacam-se o 1º lugar na 1ª Etapa do Circuito Skate do Futuro em Lorena; 1º lugar no Intermunicipal de Skate Urupês; 2º lugar no Campeonato de Pirapozinho e 2º lugar no The Best Street Line em Sumaré.