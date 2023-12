A votuporanguense foi a única representante do Estão de São Paulo na categoria infantil, destacando-se como a atleta mais jovem em sua modalidade

publicado em 27/12/2023

A pequena Ana Flor Audi, de apenas 6 anos, representou o Estado de São Paulo no Brasileiro (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A pequena Ana Flor Audi, de apenas 6 anos e natural de Votuporanga, levou sua alegria e vontade de vencer ao Campeonato Brasileiro de Skate Street Sub-12, realizado em Belém-PA. A votuporanguense foi a única representante do Estão de São Paulo na categoria infantil, destacando-se como a atleta mais jovem em sua modalidade.

O evento, sediado no Skate Park da Assembleia Paraense, no bairro do Souza, reuniu talentos de todo o país nos dias 16 e 17 deste mês. A competição contou com quatro categorias: masculino e feminino infantil e masculino e feminino mirim.

A competição contou com representantes da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

Mesmo sendo a caçula em sua categoria, Ana Flor não se intimidou e demonstrou habilidade e destreza sobre as quatro rodas. Ao final do torneio, a pequena votuporanguense conquistou o quinto lugar na classificação geral da categoria infantil feminina, um feito notável para alguém tão jovem.