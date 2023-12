Defensor já atuou na Espanha e trabalhou com o técnico a Alvinegra, Rogério Corrêa, em outras duas oportunidades

publicado em 27/12/2023

Zagueiro Rocha em ação no primeiro jogo-treino do CAV em preparação para a Série A3 (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

Wellington Alexandre da Rocha tem apenas 22 anos, no entanto já conta com uma certa bagagem no mundo da bola, inclusive com passagem pelo exterior. O zagueiro da Votuporanguense, chamado por seus colegas somente de Rocha, chegou ao CAV com o aval do técnico Rogério Corrêa, com quem trabalhou em dois clubes.

“Sou muito agradecido por estar participando dessa equipe e estar nessa cidade. Além de conhecer o treinador, é muito importante essa nova chance de jogar uma A3, um campeonato muito difícil”, comentou em entrevista à rádio Cidade FM. O atleta começou Athletico Paranaense, onde passou seis anos e subiu para o profissional. De lá, ele foi emprestado para o Marcílio do Marcílio, de Itajaí-SC.

Na sequência o defensor teve sua primeira experiência internacional, no Zamora, da Espanha.



Posteriormente, voltou para o Marcílio Dias e depois foi para o Capivariano, onde conseguiu o acesso para o Campeonato Paulista da Série A2. Seu último clube foi o Uberlândia, equipe em que também conquistou um acesso. “Se Deus quiser, vamos conquistar o acesso no ano de 2024 também”, disse.

Sua experiência na Série A3 do Campeonato Paulista foi pelo Capivariano. Ele entende que a competição é bastante disputada, porém vê a Alvinegra muito forte e focada em fazer um grande torneio. “Nesses dias de trabalho estou vendo que o nosso time é muito competitivo, competente e vai ser um bom campeonato para gente esse ano”, falou.

Para o acerto com o CAV, Rocha recebeu a ligação do técnico Rogério Corrêa, com quem trabalhou no Athletico Paranaense e no Marcílio Dias. “Ele entrou em contato comigo e a partir daí surgiu essa oportunidade de vir para cá. O Rogério, como técnico, é um ótimo treinador, tanto no quesito técnico quanto tático dentro de campo. Ele também é muito bom no quesito pessoal e tem uma boa relação com os atletas”, concluiu. O CAV estreia na A3 no dia 24 de janeiro, às 19h30, contra o Grêmio Prudente, na Arena Plínio Marin.

