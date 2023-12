Escola Estadual Enny Tereza Longo Fracaro é a primeira do ranking entre as 27 escolas da Diretoria de Ensino de Votuporanga na temporada 2023

publicado em 15/12/2023

Escola Enny é a primeira do ranking entre todas as escolas da Diretória de Ensino no Jeesp (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Com 286 pontos pelas participações em três categorias dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp), a Escola Estadual Enny Tereza Longo Fracaro é a primeira do ranking entre as 27 escolas da Diretoria de Ensino de Votuporanga na temporada 2023.

A unidade de ensino participa das categorias pré-mirim (até 12 anos), mirim (até 14) e infantil (até 17 anos). A escola recebeu das mãos do Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico (PCNP), Danilo Troleis, o troféu transitório que permanecerá na unidade até o final do ano letivo de 2024.

Os vice-diretores Aparecido Gomes Junior e Márcia Toschi, os professores de educação física Márcio Fukuiama, David Zanco e Leandra Agostinho e de toda a equipe escolar, entre professores, gestores e funcionários, comemoraram a conquista.

Dirigida pela diretora Rejane Cecato, a escola Enny encerrou o ano letivo com chave de ouro, com promessas de empenho em se manter no mais alto degrau do ranking esportivo no próximo ano.