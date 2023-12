Antes da partida, não perca as atrações da Fan Fest do CAV e da Prefeitura

publicado em 19/12/2023

CAV e Mirassol se enfrentam em janeiro (Foto: CAV)

Anote na agenda: dia 13 de janeiro, jogo amistoso de inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin em Votuporanga, às 20hO Clube Atlético Votuporanguense, em preparação para o Paulistão A3, enfrenta o Mirassol, um destaque da primeira divisão, em uma partida emocionante! A Prefeitura de Votuporanga e o CAV convidam todos para esta grande celebração, que marcará a estreia dos jogadores do clube e a inauguração da iluminação da arena.Antes da partida, não perca as atrações da Fan Fest do CAV e da Prefeitura, a partir das 18h30. Os portões abrem às 19h30 e a partida começa às 20h.