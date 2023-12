Cada dia mais importante no futebol, a parte física da Alvinegra é comandada pelo votuporanguense Diogo Fernandes

publicado em 29/12/2023

Diogo Fernandes durante treinamento do CAV na Arena Plínio Marin (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Após mais de um mês da apresentação, a Votuporanguense segue se preparando para o Campeonato Paulista da Série A3, que começa no dia 24 de janeiro. Cada dia mais importante no futebol, a parte física da Alvinegra é comandada por Diogo Fernandes, que conversou com o A Cidade sobre o trabalho desenvolvido com o grupo de atletas.

Natural de Votuporanga, o preparador físico de 29 anos contou que os jogadores estão em grande evolução e há muito o que melhorar com o passar do tempo. “Seria muito otimismo falar que o time chegaria 100% na estreia, mas a gente espera que cheguemos nesse percentual na segunda ou terceira rodada e estamos trabalhando forte para isso”, esclareceu.

Diogo vê esse primeiro mês de trabalho muito produtivo. Ele lembrou que alguns jogadores estavam atuando em outros clubes, então isso ajudou na aceleração dos trabalhos físicos no CAV.

Neste período de menos de um mês até a estreia contra o Grêmio Prudente, na Arena Plínio Marin, os trabalhos físicos serão mais ajustados. “Começamos a reduzir um pouco o volume de trabalho dos atletas. Iniciamos trabalhando muito em dois períodos, e agora a intenção é trabalhar mais com um período, mas sempre mantendo a intensidade, a pegada para que eles consigam chegar na competição bem”, apontou.

Outro aspecto importante da preparação física é evitar lesões. O preparador garante que o trabalho desenvolvido na Votuporanguense é muito bem feito no sentido de que o mínimo de jogadores sofra contusões. “Essa também é a nossa intenção: deixar os atletas sempre à disposição do treinador”, comentou.

Treinamentos