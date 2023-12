Comandados pelo técnico Rogério Corrêa, os jogadores trabalham diariamente no campo da Ferroviária e também na Arena

publicado em 13/12/2023

Crianças se divertiram com jogadores do CAV que se preparam para o Paulista da A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Marques

A Votuporanguense segue com o trabalho de preparação para o Campeonato Paulista da Série A3 de 2024 que começa no dia 24 de janeiro. Como parte das atividades preparatórias para o torneio, o CAV terá três amistosos: América de Rio Preto, Tanabi e Mirassol.

O primeiro teste será dia 22 deste mês (sábado), às 10h, no campo da Ferroviária, contra o time sub-20 do Tanabi que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. No dia 13 de janeiro (sábado), o adversário será o Mirassol, na inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin.

Já em 17 de janeiro (quarta-feira) a Alvinegra vai até São José do Rio Preto, onde enfrenta o América, no estádio Teixeirão.

Na semana passada, em um dos treinamentos, os atletas receberam a visita de aproximadamente 50 crianças vinculadas à Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga (SEV). Elas tiveram a oportunidade de acompanhar de perto o treinamento do time, encontro que aconteceu no campo da Ferroviária, no bairro da Estação, e foi de muita alegria e descontração para a criançada. "Essa interação entre nossos jovens atletas e os profissionais do CAV é mais do que um simples encontro. É uma ponte para o futuro, uma inspiração para que essas crianças acreditem em seus sonhos", destacou o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, ex-presidente da Alvinegra.

O diretor do CAV, Helton Borges, fez questão de agradecer o suporte e patrocínio de empresas como Converd, HSA, Facchini, Sansaude, Unifev, Noroaço, Flash Net, Poty, Grupo Garfu’s, Pacaembu, Marão Seguros, Astra, Physicus, entre outras, ressaltando o papel vital que desempenham no desenvolvimento social e esportivo da região. "Sem essas parcerias, muitas de nossas iniciativas voltadas para a comunidade não seriam possíveis", disse Helton.