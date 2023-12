A direção da Votuporanguense confirmou na sexta-feira (30) que o time terá mais um jogo de preparação para o Paulista da A3

publicado em 30/12/2023

Atacante Adriano Luiz em treino da Votuporanguense que se prepara para o Paulista da Série A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A Votuporanguense terá mais um jogo de preparação para o Campeonato Paulista da Série A3 de 2024. Na sexta-feira (29), a direção da Alvinegra anunciou um jogo-treino contra o Linense, no dia 6 de janeiro (sábado), às 18h30, na casa do adversário. O time de Lins disputará a Série A2 no ano que vem.

Já estavam agendados o amistoso contra o Mirassol, no dia 13 de janeiro (sábado), às 20h, na Arena Plínio Marin – oportunidade em que será inaugurada a iluminação do estádio – e a partida contra o América de Rio Preto, dia 17 de janeiro, às 15h, no Teixeirão.

Assim, o CAV contabiliza quatro jogos de preparação. O primeiro, contra o time sub-20 do Tanabi, equipe que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior, terminou em 2 a 2, com dois gols do centroavante Gabriel Barcos, o Pirata.

O elenco da Alvinegra foi apresentado no dia 27 de novembro, portanto há mais de 30 dias. Na visão do treinador Rogério Corrêa o período de treinamentos está sendo positivo. “Foi um tempo bom, em que a nossa ideia era de apresentar cedo e de trabalhar bastante, fazer com que os jogadores entendam o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de jogar. Isso é importante e está sendo positivo até agora”, disse o técnico, em entrevista ao jornal A Cidade.

Na manhã de ontem, no campo da Ferroviário, os jogadores participaram de um treinamento tático e técnico. No final, ocorreu um animado rachão, com a participação também de membros da comissão técnica. Depois do treino os jogadores foram liberados para a folga de réveillon. A reapresentação será na tarde de terça-feira (2).