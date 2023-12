No entanto, dias e horários ainda podem ser alterados pela Federação Paulista de Futebol

publicado em 21/12/2023

Arena Plínio Marin (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense divulgou na tarde desta quinta-feira (21) a tabela atualizada dos seus jogos no Campeonato Paulista da Série A3 de 2024. As partidas do CAV na Arena Plínio Marin serão todas à noite: nas quartas-feiras, às 19h30, e nos sábados, às 18h. No entanto, dias e horários ainda podem ser alterados pela Federação Paulista de Futebol.A Alvinegra divulgou dias e horários dos jogos em casa porque ela é mandante, mas mesmo assim podem ocorrer mudanças. O Campeonato Paulista da Série A3 de 2024 terá mudanças no formato. A novidade para esta edição é que a segunda fase será disputada em mata-mata, também chamada de playoffs. Em 2024, os oito melhores disputam da seguinte forma: o primeiro colocado joga contra o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro enfrenta o sexto e o quarto melhor classificado duela contra o quinto. Os clubes com melhores campanhas decidem em casa, sem nenhuma vantagem. Em caso de empate, a decisão será em cobrança de pênaltis.A etapa inicial do torneio segue igual, com os 16 times se enfrentando em turno único. Nos dois últimos anos, as oito melhores equipes disputaram uma segunda fase em dois quadrangulares.Votuporanguense x Grêmio Prudente – 24 de janeiro (quarta-feira)União Suzano x Votuporanguense – 27 de janeiro (sábado)Votuporanguense x Sertãozinho – 31 de janeiro (quarta-feira)Matonense x Votuporanguense – 3 de fevereiro (sábado)Votuporanguense x EC São Bernardo – 7 de fevereiro (quarta-feira)Rio Preto x Votuporanguense – 10 de fevereiro (sábado)Votuporanguense x SE Itapirense – 17 de fevereiro (sábado)São Caetano x Votuporanguense – 21 de fevereiro (quarta-feira)Votuporanguense x Red Bull Bragantino II – 24 de fevereiro (sábado)União São João x Votuporanguense – 28 de fevereiro (quarta-feira)Bandeirante x Votuporanguense – 2 de março (sábado)Votuporanguense x Catanduva – 9 de março (sábado)Desportivo Brasil x Votuporanguense – 13 de março (quarta-feira)Votuporanguense x Lemense – 16 de março (sábado)Marília x Votuporanguense – 23 de março (sábado)