Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, o técnico Rogério Corrêa também falou sobre a preparação até a estreia

publicado em 28/12/2023

Técnico do CAV, Rogério Corrêa, orienta jogadores em treino na Arena Plínio Marin Foto: Rafa Bento/CAV

Daniel Marques

A Votuporanguense completou ontem um mês desde o início dos treinamentos. De lá para cá foram muitos trabalhos técnicos, físicos e táticos, além de um jogo-treino contra o time sub-20 do Tanabi. Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, o treinador Rogério Corrêa analisa positivamente o período.

“Foi um tempo bom, em que a nossa ideia era de apresentar cedo e de trabalhar bastante, fazer com que os jogadores entendam o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de jogar. Isso é importante e está sendo positivo até agora”, comentou. O comandante alvinegro entende que o grupo está dedicado e se comprometendo no dia a dia com os trabalhos.

O clima entre atletas e comissão técnica é bom. O técnico aponta que os objetivos do CAV estão sempre em primeiro lugar, e as intenções do clube são sempre destacadas para os atletas. “A gente fica feliz com tudo que tá acontecendo, as nossas ideias estão sendo colocadas em prática diariamente e já pensando na nossa estreia no dia 24”, falou.

Faltando menos de um mês para o jogo contra o Grêmio Prudente, Rogério segue fazendo ajustes e trabalhando para que a Pantera comece bem o Campeonato Paulista da Série A3. “Nós temos aí dois amistosos para fazer depois da volta do ano novo, então seguimos trabalhando forte e nos preparando muito bem”, observou.

Antes de estrear na A3, o CAV tem um amistoso contra o Mirassol, no dia 13 de janeiro (sábado), na inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin. Já no dia 17 (quarta-feira), enfrenta o América de Rio Preto, na casa do adversário.

Trabalhos do CAV nesta semana