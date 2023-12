Em disputa pelo título da União Cup Série Ouro, os garotos do CAV foram campeões em duas categorias e vice-campeões em outra

publicado em 06/12/2023

O sub-14 e o sub-12 do Votuporanguense são campeões, e o sub-10 é vice-campeão da União Cup Série Ouro (Foto: Divulgação)

O final de semana das categorias de base do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) foi muito positivo. Em disputa pelo título da União Cup Série Ouro, os garotos do CAV foram campeões em duas categorias e vice-campeões em outra.

O sub-14 e o sub-12 do Votuporanguense são campeões, e o sub-10 é vice-campeão da União Cup Série Ouro. Os jogos foram realizados neste sábado (2) na cidade de Barretos-SP.

No Sub-14, o CAV, sob o comando do técnico Emerson Zorati, enfrentou o Olímpia na grande decisão e venceu o duelo por 3 a 1, com gols de Kauan Soares, Guilherme Henrique e Natan Felipe. No sub-12, o Votuporanguense também levou a melhor contra o Olímpia. Após empatar em 2 a 2 no tempo normal, com gols de Allan, a equipe liderada pelo treinador Stevys Lippa Liba garantiu a vitória nos pênaltis e levantou a taça de campeão.