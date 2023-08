Base da Alvinegra participa de mais uma rodada do Campeonato Paulista

publicado em 19/08/2023

Base da Votuporanga (Foto: CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brAs equipes das categorias de base da Votuporanguense voltam a campo neste domingo (20) para mais uma rodada do Campeonato Paulista. Os times sub-11 e sub-13 enfrentam as fortes equipes do Mirassol na Arena Plínio Marin.A bola rola às 9h para o jogo dos garotos mais novos. Na sequência, às 10h30, ocorre o confronto da categoria sub-13. Os jogos têm entrada gratuita, e a direção do CAV convida a todos para prestigiarem os meninos da Alvinegra.Para o técnico do sub-11, William Luís de Sousa Melo, não existe outra expectativa para amanhã a não ser pontuar. “Vamos pegar o líder do nosso grupo, que está com ampla vantagem da gente, então o que podemos fazer é encurtar essa distância”, comentou. Ele lembra que o CAV vem de derrota contra Monte Azul, portanto, perder novamente pode complicar a situação do Cavinho na chave. “Vamos focar na vitória amanhã contra o Mirassol, que daria muita moral para a nossa equipe”, acrescentou.São boas as expectativas do treinador do sub-13, Stevys Claudino Lippa. Ele espera que a Alvinegra faça um bom jogo e mantenha um alto nível de performance, o que consequentemente credencia o time a conseguir os três pontos. “A equipe vem evoluindo, o que já era esperado, porque eu conheço os atletas que tenho. Para amanhã, esperamos performar bem e ganhar o jogo”, disse.Nesta primeira fase do Paulistão da base os times jogam dentro dos respectivos grupos em turno e returno, classificando-se para a segunda fase os três com o maior número de pontos ganhos em cada uma das chaves e os cinco melhores quartos colocados, independente do grupo a que pertença.