A Votuporanguense terá mais um “jogo da vida” para fechar a participação na A3 e saber se permanece na divisão ou se cai para a Segundona

publicado em 17/03/2023

A Votuporanguense tem seu último desafio do campeonato com a missão de não cair (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Os atletas do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) seguem a todo vapor na construção de um cenário mental e de uma boa preparação técnica para o jogo derradeiro do Campeonato Paulista A3, que será marcado de emoção e responsabilidade até o minuto final.

Tudo isso porque a última partida, amanhã, às 15h, poderá marcar a permanência no torneio ou um descenso para a Segunda Divisão do Paulista. Para isso, o capitão da equipe, Lito Andrade, que volta para o jogo, depois de cumprir suspensão automática, disse que a equipe tem se preparado e sabe da responsabilidade do jogo.

“A gente sabe que é o jogo da vida, da vida do clube, estamos preparados com uma responsabilidade muito grande por esse jogo, mas se Deus quiser no sábado a gente vai fazer um grande jogo e consequentemente conquistar a vitória”, disse ele.

Para ele um rebaixamento não é interessante para nenhuma parte envolvida na Votuporanguense, atletas, comissão e diretoria. “Um descenso não é bom para jogador nenhum, fica no currículo. A informação no futebol ela é muito rápida, dinâmica, mas a gente só tem o pensamento que é deixar o clube na divisão que nós pegamos”, completou.

Lito avaliou o jogo e disse que pode ser muito intenso, declarou ainda que o clima é de guerra. “Eles com um objetivo diferente do nosso, mas estamos jogando em casa, temos que nos impor, temos que ter um nível de concentração muito alto para que a gente possa minimizar todos os erros que cometemos até hoje”, relatou ainda.