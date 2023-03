Foram três dias de muitas disputas em quadras e um clima de confraternização fora delas. Além dos jogos, muita música e diversão

publicado em 10/03/2023

Sucesso absoluto. Assim foi concluída a 1ª Etapa A Joia Beach Tennis Circuito Ranking da Liga na Arena Beach Time, no Clube dos 40, no último fim de semana. Foram três dias de muitas disputas em quadras e um clima de confraternização fora delas. Além dos jogos, muita música e diversão. Tudo preparado com muita dedicação dos professores e organizadores Zé Francisco e Lucas Pucci.O torneio reuniu centenas de praticantes do beach tennis, além do público em geral que compareceu em massa para acompanhar os jogos e curtir um fim de semana diferente. Tudo regado a música, cerveja gelada, porções e muito alto astral.Por fim, nem a forte chuva que caiu no domingo atrapalhou as finais da competição, já que a Arena Beach Time é a única arena coberta da região. No final, jogos emocionantes, finais disputadas ponto a ponto e muita gratidão dos organizadores com o sucesso do evento e a certea que vem muito mais por aí.Categoria B MasculinoCampeões: Vitor Mota e Ygor MantovaniVice: Fabiano Leone e João LeoneCategoria C MasculinoCampeões: Thiago Fonseca (Pajé) e Alan DornelasVice: Roberto Vieira e Tiago CavalcantiCategoria Iniciante MasculinoCampeões: Pedro Barcelos e Marcus GratãoVice: Marcelo Melo e Junior Cova (Tubarão)Categoria B FemininoCampeãs: Manoela Dornelas e Thais FernandesVice: Thais Grandizoli e Evelin FerrariCategoria C FemininoCampeãs: Priscila Carvalho e Renata CavalariVice: Célia do Carmo e Jéssica SantosCategoria Iniciante FemininoCampeãs: Pércia Ceccatto e Narrimann GriloVice: Bruna Rodolfo e Carolina Cerantola