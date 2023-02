Decisão sobre a saída de Rodrigo Cabral foi comunicada pelo clube por meio das redes sociais na noite de domingo de Carnaval

Rodrigo Cabral não é mais o técnico da Votuporanguense; Rogério Fernandes deve assumir interinamente até a chegada de um novo treinador (Foto: Rafael Bento/CAV)

Rodrigo Cabral não é mais o técnico da Votuporanguense. A decisão foi comunicada pelo clube na noite deste domingo de Carnaval (dia 19) em resposta a mais um empate com gosto de derrota no jogo contra o RB Bragantino II, em Bragança Paulista, quando o time deixou uma vitória por 2 a 0 escapar nos acréscimos.

“O Clube Atlético Votuporanguense anuncia a saída do Rodrigo Cabral do comando técnico da equipe. Fica o agradecimento do CAV ao Rodriguinho, pelos serviços prestados ao Clube e pelas ótimas campanhas na Copinha (primeira vez que o CAV chegou a terceira fase da competição). E semifinais do Paulistão A3 2021 e 2022, disputando o jogo do acesso). Por fim, o Votuporanguense deseja ao Rodrigo Cabral sucesso na continuidade da sua carreira”, diz o comunicado do clube.

A saída de Rodrigo Cabral ocorre em meio à pior campanha da Votuporanguense desde que o clube foi fundado em 2009. Em nove partidas o time venceu apenas uma e conquistou apenas sete pontos dos 27 disputados.

A culpa do treinador no desempenho da equipe, no entanto, ainda divide a opinião dos torcedores. Isso porque o time foi montado de última hora após uma negociação frustrada de venda do clube e a indecisão sobre a participação ou não no campeonato deste ano.

Com uma pré-temporada tardia, o CAV ainda sofre com a parte física e entrosamento dos atletas. Essas questões, aliás, têm sido decisivas já que, quando o time consegue se impor e construir um bom resultado, à exemplo do que aconteceu em Bragança, falta fôlego para segurar o resultado e a equipe acaba sofrendo o revés no final da partida. Essa cena se repetiu contra o Marília na oitava rodada e contra o Itapirense, na quinta.

“Acredito em planejamento e organização, agradeço a Votuporanguense, sabíamos das dificuldades que encontraríamos no caminho, pois mesmo assim, a evolução foi evidente, porém resultado e tempo, não se negociam. Obrigado atletas pelo compromisso, presidente Caskinha e comissão pela confiança, transparência, honestidade e trabalho. Muita luz no caminho de vocês. A amizade permanecerá”, disse Rodrigo Cabral em suas redes sociais.