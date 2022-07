O torneio, que faz parte da quinta etapa do circuito nacional infanto-juvenil inicia hoje e vai até o domingo com atletas de todo país

publicado em 22/07/2022

Os atletas Pietro Mota, Ygor Mantovani e Bruno Fukuiama serão os representantes da cidade no torneio nacional (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Os atletas votuporanguenses Pietro Fernandes Mota, Ygor Mantovani dos Santos e Bruno Fukuiama serão os representantes da cidade no torneio nacional de Beach Tennis. A 5ª etapa do circuito nacional infanto-juvenil começa nesta sexta-feira (22) no C.T. Lucas Sousa, em Campinas.

O C.T. Lucas Sousa é o maior centro de treinamento do mundo. O complexo possui 48 quadras, onde treinam vários dos melhores jogadores da modalidade. O torneio contará com a participação de atletas das categorias até 12 anos, 14, 16 e 18 anos também, esta última categoria válida pelo circuito juvenil, e contará com atletas de todo o Brasil.

Pietro Fernandes Mota e Bruno Sudahia Zanelato Fukuiama participarão em dupla da categoria sub 12, onde ainda jogarão na categoria de simples (individual) e duplas mistas com as parceiras Analú Resende Pio Martins, de Itu, e Lorena Basso Navarro, de São José do Rio Preto.

O multicampeão Ygor Mantovani dos Santos disputará a categoria sub-16 na dupla masculina, ao lado do atleta Felipe Santareli, de Araraquara e na dupla mista compondo com a atleta Giovanna Visser, de São Paulo.