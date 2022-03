A Votuporanguense joga nesta quarta-feira (09) contra o Comercial-RP, às 20h, no estádio Dr. Francisco de Palma Travassos; transmissão exclusiva da Cidade FM

publicado em 09/03/2022

A Votuporanguense encara o líder do campeonato Paulista da Série A3, o Comercial de Ribeirão Preto, às 20h (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense encara mais um desafio pelo campeonato Paulista da Série A3. Jogando fora de casa no estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, o elenco Alvinegro encara o atual líder do campeonato, o Comercial de Ribeirão Preto. A partida está prevista para iniciar às 20h desta quarta-feira (09) e conta com transmissão exclusiva daPara a partida de logo mais, a Alvinegra conta com o retorno dos dois laterais o Anderson Santos e Abraão Lincoln, que cumpriram suspensão após serem expulsos na partida contra o Suzano. Além deles, de acordo com o apurado, o lateral-direito Bruno Moura está recuperado e pode ser reforço para a partida.Na terça-feira (08) pela manhã, após a Votuporanguense assistir um vídeo do adversário o comandante, Rodrigo Cabral, disse, em entrevista ao A Cidade, que as mudanças acontecerão de forma natural e que será ainda definido na preleção. “Estamos com algumas dúvidas e vamos optar pela melhor estratégia para tentar confundir o adversário”, comentou.O técnico Rodriguinho destacou ainda a importância da partida contra o líder para a continuação do campeonato. “Estamos preparados viemos de uma vitória muito importante em casa depois de um longo período sem vitória, isso aumenta a confiança e vamos com cautela, sabendo jogar a partida contra o líder da competição. Estarmos concentrados”, disse.Sobre os reforços, Léo Santos e o Samuel, o professor Cabral disse que define ainda com a comissão as condições para saber se entrarão como titulares para a partida de hoje. “Veremos o estado físico desses atletas para colocar os 11 ideais em campo”, finalizou.A transmissão é exclusiva da, por meio da 94,7 FM com a maior equipe do futebol esportivo, a partir das 19h ao vivo com o maior pré-jogo do seu rádio.