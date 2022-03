Alvinegra terá que alcançar 77% de aproveitamento para se manter vivo no campeonato, levando em consideração a média de pontos

publicado em 03/03/2022

Para poder jogar a segunda etapa do Paulista da Série A3, a Votuporanguense precisa conquistar 14 pontos para entrar para o G8 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brPara conseguir chegar ao G8 e ir para a segunda etapa do torneio, a Votuporanguense precisa conquistar 14 pontos dos 18 que serão disputados nas próximas seis partidas do Campeonato Paulista da Série A3. O cálculo leva em consideração a média de pontos das últimas três edições da competição, onde os times do G8 avançaram com, no mínimo, 22 pontos.Levando isso em conta, para chegar na zona de classificação deste ano a Votuporanguense, que hoje está com oito pontos, precisa ganhar quatro jogos e empatar dois, ou então ganhar cinco jogos e perder uma partida para ter a quantidade suficiente de pontos e somar a média necessária para avançar.Sendo assim, a Alvinegra deve alcançar a marca de 77,7% de aproveitamento, que seria maior que o atual número do líder do campeonato, o Comercial, que tem 70,4%. Para isso, a Votuporanguense encara agora clubes próximos de sua colocação e também o próprio líder.O primeiro desafio é contra o lanterna do campeonato, o Nacional que está com cinco pontos no torneio, em seguida o Comercial, atual líder com 19 pontos. Depois encara o Sertãozinho, que está uma posição acima da Alvinegra, com 10 pontos e logo depois o Desportivo Brasil, que está uma colocação abaixo do CAV, com sete pontos.Outro time que está na zona de degola e enfrenta a Votuporanguense é o Olímpia, que atualmente está com seis pontos conquistados no campeonato. O último jogo da primeira rodada, porém, será contra o Rio Preto, que está na nona posição da tabela, com onze pontos.