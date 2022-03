A Alvinegra optou por reforçar o elenco e manter Rodrigo Cabral para os próximos seis jogos da primeira fase do Paulistão Série A3

publicado em 01/03/2022

A Alvinegra decidiu oficializar o técnico interino, Rodrigo Cabral e irá trazer mais três novos reforços para o elenco dar continuidade no torneio (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense decidiu oficializar o técnico, até então, interino, Rodrigo Cabral e irá reforçar o elenco. A ideia é trazer dois atacantes e também um volante para a equipe.De acordo com o apurado, quem deve chegar para a posição de atacante é o já conhecido João Marcos, que estava no Pouso Alegre (MG). O atleta deve rescindir o contrato com o clube e a ideia da diretoria é que ele já esteja à disposição do técnico Rodriguinho para a partida deste domingo (6), contra o Nacional, em casa.“Trazer um técnico para um mês de campeonato ou dois no máximo, achamos muito arriscado. Por isso tínhamos dois caminhos: novo treinador ou novos jogadores. Optamos por trazer três novas peças e reforçar nosso elenco, temos seis jogos até o fim da primeira fase, sendo quatro em casa. Agora é hora de cobrar nosso elenco, mas desempenhar nosso trabalho com calma para buscar nossos objetivos”, disse o presidente da Votuporanguense, Edilberto Fiorentino, o Caskinha.Pela primeira vez na temporada desse ano, a Votuporanguense não terá jogos no meio da semana e poderá focar nos treinos para juntar os cacos, após a quarta derrota consecutiva no campeonato. O plantel se reapresentou na tarde de ontem e iniciou a preparação para a partida de domingo contra o lanterna, Nacional, na esperança de conquistar os três pontos em casa.